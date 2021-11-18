Адвокаты Москвы бесплатно проконсультируют граждан по вопросам защиты детей

Cпециалисты разберут проблемные ситуации

Получить бесплатную консультацию адвоката смогут жители во всех регионах страны. Министерство юстиции 19 ноября проводит Всероссийский день правовой помощи детям, передает "ТВ Центр".

Это возможность для несовершеннолетних и их представителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, задать вопросы. В столице граждан примут сотрудники департамента труда и соцзащиты и других профильных ведомств.

Подробную информацию можно узнать на сайте главного управления Министерства юстиции по Москве. Кроме того, адвокатская палата города проведёт прямую линию, во время которой специалисты разберут проблемные ситуации.

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