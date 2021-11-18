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Из Белоруссии репатриируют сотни иракских мигрантов

11:49
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Их доставят в Багдад первым вывозным рейсом

Более четырёхсот мигрантов из Ирака, которые пытались попасть в Евросоюз, вылетят сегодня на родину. Их доставят в Багдад первым вывозным рейсом. На следующий уже зарегистрировались 50 пассажиров.

Но тысячи беженцев по-прежнему остаются на границе. Рядом со стихийным лагерем дежурят бригады белорусских врачей. За сутки к ним обратились девять человек. Двое госпитализированы. Всего за время кризиса медики оказали помощь десяткам иностранцев. Несколько пациентов получили химические ожоги в результате применения польскими военными спецсредств. В Минске подозревают, что мигрантов поливали водой с примесью едких веществ.

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Мигранты на белорусско-польской границе
Мигранты на белорусско-польской границе
Мигранты на белорусско-польской границе
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