Европа усиливает меры безопасности из-за роста заболеваемости COVID-19

Власти вводят жесткие ограничения для непривитых граждан

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России выявили 37 тысяч 374 новых случая. Все больше регионов вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. В Калининградской, Кировской и Пензенской областях прививку должны сделать люди старше 60 лет. В Хабаровском крае после введения аналогичной меры в медучреждениях выстроились очереди. Чтобы замедлить распространение инфекции, в регионе также объявили о появлении системы QR-кодов на внутренних авиалиниях. В Костромской области взрослых без сертификатов не пустят в детские развлекательные центры и игровые комнаты. В Курской - на вновь открытые фудкорты. А в Европе страны одна за другой вводят жесткие ограничения для непривитых граждан.

Впервые за два года пандемии власти Берлина разрешили открыть рождественские ярмарки, несмотря на новый всплеск коронавируса. В Германии фиксируют более 50 тысяч заболевших за сутки.

В Мюнхене от рождественских ярмарок уже отказались. Владельцы кафе и ресторанов в этом году не ждут прибыли. Их заведения открыты только для привившихся. Уровень вакцинации в Германии - один из самых низких в Европе. Значит и посетителей будет меньше обычного. Пандемия в стране, говорят врачи, из-за граждан, не прошедших вакцинацию. В ковидных госпиталях Баварии почти не осталось свободных коек.

"Ситуация снова очень напряженная, у нас 13 пациентов в реанимации, уже не хватает свободных мест, все наши врачи работают на пределе возможностей", - заявил Томас Маркс, главный врач отделения интенсивной терапии.

Обстановка критическая. Устойчивый рост заболеваемости в Германии сохраняется больше двух недель. И вот уже Ангела Меркель призывает граждан проявить благоразумие.

"Ситуация драматическая, я не могу сказать иначе, четвертая волна обрушилась на нашу страну в полную силу, нам срочно необходимо добиться прогресса в области вакцинации", - сказала и.о. канцлера Германии.

Но как добиться этого прогресса, не знают в Германии, Австрии, Словакии. В Испании и Италии фиксируют самые высокие показатели заражения ковидом за последние полгода. А во Франции только за один день заболели 8 тысяч человек.

"В нашей стране наблюдается пятая волна, зарегистрировано около 20 000 новых случаев, уровень заболеваемости особенно высок на Корсике, в Провансе, на Лазурном Берегу. Эпидемия набирает и набирает обороты", - сообщил Габриэль Атталь, представитель правительства Франции.

В Бельгии, пытаясь остановить распространение коронавируса, масочный режим сделали обязательным для детей старше 10 лет. В Чехии власти готовы объявить локдаун.

"К сожалению, у меня нет хороших новостей, похоже, что все меры, которые мы предпринимали до сих пор, недостаточны, я уверен, что на заседании правительства большинство министров выступит за ужесточение ограничений", - заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Заявление премьер-министра сразу вызвало волну протестов. С 22 ноября для непривитых закроют все бары, кафе, рестораны, спортивные площадки и театры.

Но самая тяжелая ситуация в США. Белый дом намерен вложить миллиарды долларов в расширение производства вакцин. А пока страна остается лидером по всем показателям. Более 47 миллионов заболевших и 766 тысяч скончавшихся от ковида.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram