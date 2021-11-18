Брежнева рассказала, как пандемия помогла ей в семейной жизни

Певица смогла больше времени уделять детям и мужу
Пандемия коронавирусной инфекции стала для Веры Брежневой, как ни странно, счастливым временем: певица получала возможность уделять больше внимания семье.
Брежнева подчеркнула, что она и ее супруг, продюсер Константин Меладзе, нормальные люди и обычная семья: ходят за продуктами, посещают кафе, ездят отдыхать. Однако в силу звездного статуса и узнаваемости супруги не могут позволить себе открытое проявление чувств на публике.
С этой точки зрения пандемия сыграла паре на руку. Из-за ограничительных мер и отмены развлекательных мероприятий певица стала больше времени проводить с дочерьми и мужем.
Кроме того, во время карантина Брежнева сумела наконец овладеть навыками приготовления пищи, рассказала артистка в интервью для YouTube-канала "ЖВЛ".
Брежнева и Меладзе поженились в 2015 году, свадьба долгое время оставалась тайной для общественности. У певицы две дочери от предыдущих отношений: Соня (родилась 30 марта 2001 года) и Сара (родилась 14 декабря 2009 года).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram