Академик Бокерия назвал способ избежать новых волн коронавируса

Необходимо как можно скорее достичь популяционного иммунитета

Избежать новых волн коронавирусной инфекции удастся лишь в случае формирования популяционного иммунитета. Об этом в четверг, 18 ноября, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.

Медик подчеркнул, что для формирования популяционного иммунитета необходимо провести вакцинацию от COVID-19 в кратчайшие сроки. В противном случае человечество обречено на бесконечные циклы новых и новых волн коронавирусной инфекции с сопутствующими плачевными последствиями.

Бокерия также указал, что по темпам вакцинации Россия пока очень далека от необходимых, жизненно важных для общественного здоровья цифр. За два года прививочной кампании вакцинировалось что только 34% населения страны.

Академик отметил, что этого недостаточно для эффективного противодействия вирусу, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что власти ошиблись в расчетах в начале пандемии. В Кремле сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год. Однако пандемия длится уже два года, и пока конца и края не видно.

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