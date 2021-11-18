Госдума к концу года сэкономит 1,3 млрд рублей

740 миллионов перевели в резервный фонд правительства

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил журналистам в четверг, что нижняя палата парламента перечислила в резервный фонд правительства 740 миллионов рублей, сэкономленных в течение текущего года.

"Еще 170 млн рублей - экономия расходов депутатов Госдумы в субъектах России, несмотря на избирательную кампанию, 62 млн рублей - уменьшение командировочных расходов", - уточнил Володин (цитата по ТАСС).

109,5 миллиона сэкономили по фонду оплаты труда депутатов, из них 8,7 миллиона - за счет оформления больничных.

"До конца года экономия вырастет до 1 млрд 314 млн рублей", - сказал председатель Госдумы.

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