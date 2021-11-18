Футболист "Спартака" попросил уменьшить ему зарплату

27-летний полузащитник посчитал, что получает слишком много

Журналист Илья Казаков сообщил у себя в Telegram, что полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин попросил руководство команды сократить ему зарплату.

"С предлогом, что получает незаслуженно много. Писали, что у него было 3-3,3 миллиона евро в год. Теперь около 2. Контракт еще на 3 года", - сказано в посте.

Зобнин, которому сейчас 27 лет, играет в "Спартаке" с 2016 года, стал с клубом чемпионом России и обладателем Суперкубка.

На прошедшем этим летом чемпионате Европы Зобнин допустил грубейшую ошибку в решающем матче группового этапа с Данией - он отдал пас сопернику, в результате чего команда пропустила.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram