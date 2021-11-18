Выплату в размере 40 тыс. рублей получили ветераны битвы под Москвой

Выплату приурочили к 80-й годовщине битвы

Участникам обороны Москвы, а также инвалидам и участникам Великой Отечественной войны произведена выплата единовременной материальной помощи в размере 40 тысяч рублей. Об этом в четверг, 18 ноября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра напомнила, что город оказывает ветеранам комплексную поддержку. К 80-й годовщине Битвы под Москвой размер материальной помощи ветеранам был увеличен в два раза — до 40 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы в сентябре.

Единоразовую выплату уже получили более 3,7 тысячи горожан. Помимо социальных выплат, тысячи ветеранов получают помощь соцработников, а 850 одиноких ветеранов ежедневно обслуживаются сиделками. Кроме того, для них доступна программа "Санаторий на дому". Также ветеранам оформляют путевки в лучшие пансионаты.

Ракова отметила, что единовременную материальную помощь в ноябре по традиции получили инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, в том числе награжденные медалью "За оборону Москвы", участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

Кроме того, в октябре началось вручение нагрудных знаков "80 лет Битвы за Москву" всем горожанам, оборонявшим столицу. До конца декабря награду получат более 1,1 тысячи ветеранов. К настоящему времени нагрудные знаки уже вручены более 700 ветеранам, добавила заместитель мэра.

Ранее сообщалось, что российские власти направят почти 3,9 млрд рублей будет выделено на поддержку ветеранов, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

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