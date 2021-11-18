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Психиатр предложил способ снизить тревожность из-за коронавируса

11:39
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Вакцинация помогает сократить уровень стресса

Данные о заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции вызывают тревогу у многих людей. Чтобы снизить уровень стресса, следует пройти вакцинацию, рассказал врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков.
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Эксперт отметил, что после прививки уровень тревожности у людей заметно снижается, при том что вакцинация снижает риск заражения и предотвращает тяжелое течение COVID-19.

Ханыков привел собственный пример: из-за солидного возраста медик опасался заражения коронавирусом и тяжелого течения болезни. После вакцинации специалисту стало спокойнее, поскольку привиться лучше, чем заболеть.

Психиатр также рассказал, что при чрезмерно высоком уровне тревожности, когда успокоиться не помогает даже прививка, рекомендуется обратиться к психотерапевту или к психиатру. Противотревожные препараты и помощь специалистов помогут сбить волну тревоги.

Растущий объем психотерапии в стране – это очень хорошо, потому что врачи учат бороться с проблемами, рассказал Ханыков в интервью радио Sputnik.

Ранее стало известно, что если человек заразится коронавирусом после вакцинации, его QR-код вакцинированного заменят на QR-код переболевшего. Срок годности сертификата тоже обновится — до шести месяцев.

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