Центр Чумакова разрабатывает две новые вакцины от COVID-19

Препараты делают на основе дельта-штамма
Директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил, что учреждение ведет разработку двух вакцин для профилактики коронавирусной инфекции.
"В разработке две вакцины "Ковивак дельта моно" и "Ковивак Комби" на основе дельта-штамма коронавируса", - цитирует ученого ТАСС.
Он уточнил, что специалисты больше склоняются ко второй версии, ожидается решение регуляторной системы.
"Может быть принято решение делать его как новый продукт", - объяснил Ишмухаметов. Он добавил, что при ревакцинации возможна комбинация препаратов разных типов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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