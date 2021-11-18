ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Центр Чумакова разрабатывает две новые вакцины от COVID-19

12:06
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Препараты делают на основе дельта-штамма

Директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил, что учреждение ведет разработку двух вакцин для профилактики коронавирусной инфекции.

Разработчик: "КовиВак" защищает от заражения на 98,4%
В регионах расширяют действие системы обязательной вакцинации

"В разработке две вакцины "Ковивак дельта моно" и "Ковивак Комби" на основе дельта-штамма коронавируса", - цитирует ученого ТАСС.

Он уточнил, что специалисты больше склоняются ко второй версии, ожидается решение регуляторной системы.

"Может быть принято решение делать его как новый продукт", - объяснил Ишмухаметов. Он добавил, что при ревакцинации возможна комбинация препаратов разных типов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.