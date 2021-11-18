Центр Чумакова разрабатывает две новые вакцины от COVID-19

Препараты делают на основе дельта-штамма

Директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил, что учреждение ведет разработку двух вакцин для профилактики коронавирусной инфекции.

"В разработке две вакцины "Ковивак дельта моно" и "Ковивак Комби" на основе дельта-штамма коронавируса", - цитирует ученого ТАСС.

Он уточнил, что специалисты больше склоняются ко второй версии, ожидается решение регуляторной системы.

"Может быть принято решение делать его как новый продукт", - объяснил Ишмухаметов. Он добавил, что при ревакцинации возможна комбинация препаратов разных типов.

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