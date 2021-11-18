Кремлевскую елку отменили из-за пандемии

Детям покажут новогодний спектакль в телеверсии

Детское новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце в Москве отменили в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом в четверг, 18 ноября, рассказала пресс-секретарь управления делами президента России Елена Крылова.

Крылова уточнила, что дети все же увидят новогоднее представление — в телеверсии. Ее запишут без присутствия зрителей и покажут в канун Нового года на детском телеканале "Карусель".

Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в целях недопущения распространения COVID-19, особенно среди детей, цитирует Крылову РИА Новости.

Ранее стало известно, что Соборную площадь Московского Кремля перед новогодними праздниками украсит ель из Подмосковья. Победительницей отбора стала 90-летняя ель из деревни Новопареево городского округа Щелково. Высота дерева составляет около 28 м, диаметр ствола — 56 см, размах нижних ветвей достигает десяти метров.

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