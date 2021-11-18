Исследователи допустили комбинацию разных вакцин при ревакцинации

Это "нормальная история", считают в Центре Чумакова

Ревакцинация от коронавирусной инфекции возможна с использованием другого препарата — не того, что использовался для предыдущих прививок. Об этом в четверг, 18 ноября, рассказал директор Федерального научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.

По мнению специалиста, комбинация вакцин на разных платформах — "это нормальная история" для формирования иммунитета.

Эксперт уточнил, что возможность ревакцинации разными препаратами на сегодняшний день подтверждается международными подходами, сообщает ТАСС.

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург оценил безопасность многократной ревакцинации от коронавирусной инфекции. Он сообщил, что не было "абсолютно никаких" негативных последствий для организма.

При этом заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко опровергла сообщения о том, что со временем защита привившихся от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V" резко ослабевает.

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