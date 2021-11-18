Эксперты рассказали, как часто россияне в этом году ездили за рубеж

Показатель упал более чем вдвое по сравнению с допандемийным 2019-м

С января по сентябрь 2021 года россияне совершили чуть более 15 миллионов поездок за границу с разными целями. Это на 58,9% ниже, чем за аналогичный период в 2019-м, передает АТОР.

Уточняется, что почти половина путешествий пришлась на государства постсоветского пространства: Украину, Казахстан, Абхазию, Южную Осетию. Вместе с тем известно, что у большинства россиян это были не туристические, а частные визиты.

Безусловным лидером по выездному турпотоку из России стала Турция. За три квартала 2021 года в республику было совершено 3 600 759 поездок. На втором месте - Кипр, на третьем - ОАЭ.

Рынок все еще остается без популярных массовых зимних и летних направлений, отметили туроператоры.

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