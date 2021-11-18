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КПРФ усомнилась в необходимости лишения Рашкина неприкосновенности

12:39
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Депутат признался в незаконной охоте

В лишении депутата Госдумы Валерия Рашкина неприкосновенности нет необходимости. Такое мнение в четверг, 18 ноября, высказал заместитель руководителя думской фракции коммунистов Николай Коломейцев.
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Представитель партии подтвердил внесение на рассмотрение Думы представление о лишении депутатской неприкосновенности Рашкина. Генеральная прокуратура сделала это 17 ноября.

Однако Коломейцев выразил позицию КПРФ о том, что "в принципе никакой необходимости в этой мере нет", сообщает РИА Новости.

29 октября Валерия Рашкина задержали с тушей убитого лося в машине. Парламентарий сначала заявил, что нашел тушу и решил забрать ее домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

18 ноября Рашкин опубликовал видео, в котором признался, что убил лося и начал разделывать его тушу прямо на месте.

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