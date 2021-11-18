Набиуллина: продовольственная инфляция достигла двузначных значений

Могут пострадать наименее защищенные группы населения

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе выступления в Госдуме в четверг, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений.

"У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная - уже к сожалению двузначная", - заметила председатель ЦБ (цитата по ТАСС).

Она уточнила, что если упустить инфляцию сейчас, то пострадают наименее защищенные группы населения.

"Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и, значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь", - обратила внимание Набиуллина.

По ее словам, на высокий рост цены продуктов питания повлияли удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве, не очень хороший урожай и рост глобальных цен.

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