ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Так жить нельзя": Вячеслав Малафеев объявил о разводе

12:56
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Со второй женой Екатериной футболист прожил в браке почти девять лет

Бывший вратарь сборной России по футболу и петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев объявил о разводе со второй супругой Екатериной.
"Я в это просто не верила": 16-летняя дочь Малафеева впервые рассказала о трагической гибели мамы

Причину такого решения спортсмен озвучивать не стал, однако написал в своем Instagram, что "так жить нельзя" и "на руинах счастье не построишь". При этом Малафеев подчеркнул, что не желает никого обвинять или оправдывать.

Интернет-пользователи разошлись во мнениях, оценивая эту новость. Ряд подписчиков Малафеева выразили недоумение, в частности, коллега футболиста по реалити-шоу "Звезды в Африке" Виктория Боня выразила надежду, что это шутка.

Однако некоторых сообщение о предстоящем разводе не удивило. Комментаторы-скептики отмечали, что Екатерина не уважала своего мужа — и это было очень заметно, некоторые критиковали женщину за высокомерие.

Нашлись и те, кто поддержал Екатерину, а Вячеславу напомнил, как вторая жена заменила детям погибшую мать. У Малафеева от первого брака остались дочь Ксения и сын Максим.

При этом Ксения Малафеева в свои 18 лет успела оказаться в центре скандала: дочь звездного отца получила четыре года условно по уголовному делу о распространении наркотиков. Девушке также придется пройти курс лечения от пагубной зависимости. Малафеев, комментируя случившееся, назвал это в первую очередь ошибкой самой Ксении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Вячеслав Малафеев
Вячеслав Малафеев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.