"Так жить нельзя": Вячеслав Малафеев объявил о разводе

Со второй женой Екатериной футболист прожил в браке почти девять лет

Бывший вратарь сборной России по футболу и петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев объявил о разводе со второй супругой Екатериной.

Причину такого решения спортсмен озвучивать не стал, однако написал в своем Instagram, что "так жить нельзя" и "на руинах счастье не построишь". При этом Малафеев подчеркнул, что не желает никого обвинять или оправдывать.

Интернет-пользователи разошлись во мнениях, оценивая эту новость. Ряд подписчиков Малафеева выразили недоумение, в частности, коллега футболиста по реалити-шоу "Звезды в Африке" Виктория Боня выразила надежду, что это шутка.

Однако некоторых сообщение о предстоящем разводе не удивило. Комментаторы-скептики отмечали, что Екатерина не уважала своего мужа — и это было очень заметно, некоторые критиковали женщину за высокомерие.

Нашлись и те, кто поддержал Екатерину, а Вячеславу напомнил, как вторая жена заменила детям погибшую мать. У Малафеева от первого брака остались дочь Ксения и сын Максим.

При этом Ксения Малафеева в свои 18 лет успела оказаться в центре скандала: дочь звездного отца получила четыре года условно по уголовному делу о распространении наркотиков. Девушке также придется пройти курс лечения от пагубной зависимости. Малафеев, комментируя случившееся, назвал это в первую очередь ошибкой самой Ксении.

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