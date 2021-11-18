Кремль сообщил о подготовке визита Путина в Индию

Точная дата пока не называется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в беседе с журналистами в четверг, что Кремль занят подготовкой визита Владимира Путина в Индию.

"Действительно, на повестке дня есть подготовка визита президента Путина в Индию. Официальный анонс мы сделаем своевременно и сообщим вам точные даты", - сказал спикер (цитата по ТАСС).

Ранее посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма сообщил, что российско-индийский саммит запланирован на декабрь 2021 года.

По словам дипломата, ожидается заключение ряда соглашений - в частности, по обороне, экономике, торговле, науке. Кроме того, будет учреждена Объединенная комиссия по науке и технологиям.

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