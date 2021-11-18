Кремль сообщил о подготовке визита Путина в Индию

Точная дата пока не называется
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в беседе с журналистами в четверг, что Кремль занят подготовкой визита Владимира Путина в Индию.
"Действительно, на повестке дня есть подготовка визита президента Путина в Индию. Официальный анонс мы сделаем своевременно и сообщим вам точные даты", - сказал спикер (цитата по ТАСС).
Ранее посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма сообщил, что российско-индийский саммит запланирован на декабрь 2021 года.
По словам дипломата, ожидается заключение ряда соглашений - в частности, по обороне, экономике, торговле, науке. Кроме того, будет учреждена Объединенная комиссия по науке и технологиям.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram