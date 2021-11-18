Кремль оценил сроки запуска "Северного потока — 2"

Технологически трубопровод готов к запуску

Технологически трубопровод "Северный поток — 2" готов к запуску, все зависит от выполнения формальностей. Об этом в четверг, 18 ноября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что оператор газопровода выполняет все бюрократические и юридические формальности, чтобы процедура сертификации состоялась — остается только ждать, когда это произойдет.

Никто не может и не должен вмешиваться в работу регулятора, поэтому гадать о сроках завершения этой процедуры и запуска трубопровода, по словам Пескова, дело неблагодарное, сообщает РИА Новости.

16 ноября стало известно, что в Германии приостановили процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2". Условием возобновления процедуры были названы реорганизации и изменение правовой формы Nord Stream 2 AG: немецкая "дочка" компании-оператора должна будет стать и владельцем, и оператором немецкой части газопровода.

В ответ Песков заявил, что Кремль не видит политической подоплеки в решение регулятора Германии приостановить сертификацию оператора "Северного потока 2", поскольку в данном случае существуют определенные протоколы и нормы европейского законодательства.

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