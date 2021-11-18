Подозреваемого в педофилии депутата от КПРФ увезли из суда на скорой

Накануне Артем Самсонов объявил голодовку

Депутату от КПРФ Артему Самсонову, которого подозревают в педофилии, в четверг не смогли избрать меру пресечения. Задержанного из здания суда увезли на машине скорой помощи.

Накануне Самсонов объявил голодовку и заявил, что не согласен с обвинением. По словам его адвоката Натальи Касиловой, у мужчины поднялось давление. Конвой запретил передать депутату лекарства, назначенные врачом. Во время заседания суда Самсонов пожаловался на плохое самочувствие. Депутату понадобилась помощь медиков, после чего его увезли на реанимобиле.

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