В музее ВС России открыли выставку к 80-летию битвы за Москву

На экспозиции представлены мундиры, документы, письма и награды

Москва в судьбах полководцев Великой Отечественной войны. Под таким названием сегодня открывается выставка в Центральном музее Вооруженных сил, посвящённая 80-летию битвы под Москвой.

Здесь представлены мундиры, документы, письма и награды - Сталина, Жукова, Рокоссовского. Но не только. Экспозиция рассказывает и о московских ополченцах, моряках и летчиках. О том, как они жили в тяжелые годы войны, о чем думали, но главное - как шли на подвиги. В атмосферу тех дней помогут погрузиться не только фотографии и трофеи, но и личные вещи участников битвы.

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