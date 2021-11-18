Песков: Россия не ведет никаких гибридных войн

Европе пора перестать считать Москву виновницей всех бед
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Европу перестать считать Москву виновницей всех бед.
"Никаких гибридных войн Россия не ведет, мы это абсолютно исключаем. Россия заинтересована в том, чтобы наконец-то в Европе все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех бед и, наоборот, обратились к первоисточникам тех проблем, которые сейчас душат Европу", - подчеркнул представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.
Публикации на эту тему в британской прессе пресс-секретарь призвал не воспринимать всерьез. Материалы журналистов Соединенного Королевства Песков назвал истеричными.
"Даже в целом, к сожалению, журналисты не столь как обычно привержены трезвости в освещении событий", - резюмировал спикер.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram