Рашкин пожаловался на усталость во время незаконной охоты

Депутат в подробностях рассказал об убийстве лося

Ошибка или попытка уйти от правосудия? Депутат Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной охоте, представил свою версию произошедшего. Он заявил, что его подвели знакомые, а ещё зрение. Народный избранник якобы думал, что разрешение на отстрел животных есть. И верил, что целится в кабана.

"Я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств, когда приехал по приглашению друзей на рыбалку и возможную охоту", - говорит Рашкин.

Жертвой стечения обстоятельств, спланированной провокации, намеренного введения в заблуждения коммунист Валерий Рашкин решил явить себя миру практически сразу после того, как в парламент поступило представление генпрокурора о лишении депутата неприкосновенности. Тогда появилось его видеообращение. Первые несколько минут ролика - о политике и давлении на якобы самых честных борцов за справедливость. И только потом - об обстоятельствах, при которых в машине у Рашкина обнаружили разделанную тушу лося, а самого депутата заподозрили в незаконной охоте и возбудили уголовное дело.

"На момент события я был убежден в законности своих действий, в законности охоты, у меня не было оснований подозревать что-то неладное, подозревать, что в момент событий не было разрешения на охоту", - сообщил он.

Это депутат Госдумы рассказывает сейчас. Мол, приехал в Саратовскую область, решил поохотиться со знакомыми, поверил на слово, что все разрешения есть. При этом Валерий Рашкин получил известность своими запросами в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с требованиями проверки законности действий властей. Такой непримиримый и дотошный борец за правду теперь рассказывает: в ночном лесу он просто перепутал кабана, чей рост не превышает и метра, и лося, одни только ноги которого могут достигать 150 сантиметров в длину.

"Из-за плохой видимости в прицел я увидел на расстоянии 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел 2 выстрела в сторону силуэта животного. Дойдя до места, я обнаружил: лежит тело лося", - рассказал Рашкин.

Пойманный с поличным охотник на неведомого ему зверя сам же признался: тепловизор в наличии был. Но даже он не помог сфокусировать взгляд и отличить кабана от лося.

"В тепловизор видно силуэт зверя. Рога у лося. Ну, хорошо, нет рог, есть борода. Ну, совершенно другая комплекция. Кроме этого, если ты настоящий охотник, то у всех настоящих охотников принято: не уверен - не стреляй. Потому что на шорох стрелять - это в человека. Когда непонятно, животное или человек", - объяснил внештатный охотинспектор Камчатского края Владимир Шаблий.

Не уверен - не стреляй. Это явно не про события вечера 29 октября. Когда депутата задержали вот в таком вот далеком от уверенности в себе виде и с нетвердой походкой (см. видео репортажа).

От медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения тогда депутат отказался. А сейчас появилась версия: "Я не пил, а запах алкоголя исходил от находившегося рядом моего друга Александра".

Тогда разделанную тушу животного в багажнике автомобиля депутат объяснил так: он не браконьер, лося убил кто-то другой, а он просто нашел уже мертвое тело, гуляя ночью по лесу. И не придумал ничего лучше, чем загрузить в машину. Сейчас он поясняет свои собственные показания: тогда растерялся.

"Быстро выскочила группа людей с включенными видеокамерами и фонариками, светившими нам в глаза подсветкой. Они попросили нас выйти и показать, что находится в автомобиле. Кто они и какие цели преследуют, я не знал. Внезапность, усталость, замешательство не давали оценить всю картину стремительно развивавшихся событий", - сказал Рашкин.

Теперь депутат или его спичрайтеры написали вот это проникновенное обращение. Убийство животного и распитие алкоголя в охотничьем домике преподносятся разве что ни в стихах высоким штилем. Старательно фокусируемый взгляд, отточенные жесты, театральная зачитка по суфлеру.

"Какое-то время ушло на разделку туши на месте. Усталость, плохая погода не позволяла обойтись без посторонней помощи для погрузки. Я поехал к домику, чтобы взять друзей в помощь. Зашел в домик, увидел, что сидевшие за столом друзья спят. Ну, видимо, сказалось хорошее застолье. Удалось разбудить только Александра Гношева", - сообщил депутат.

За 17 минут, которые длилось это видеообращение, сказано было многое. Но ни слова извинения или сожаления по поводу убитого животного. Вся эта история тут же породила волну народного творчества. В соцсетях мгновенно обыграли убитого лося и оправдания коммуниста. В советском кинематографе интернет-пользователи тоже нашли аналогии: каким мог бы быть внутрипартийный разбор полетов (см. видео репортажа).

В Госдуме не исключают, что решение по поводу лишения Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности могут принять на заседании парламента 25 ноября. До этого поданные СК бумаги изучит комиссия по мандатным вопросам.

Лилия Акиньшина, Артем Боев, "ТВ Центр".

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