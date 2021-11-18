Владимир Путин сам сообщит о прохождении ревакцинации

Президент прививался весной 2021 года

Президент России Владимир Путин сам расскажет, когда примет решение о ревакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 18 ноября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, появилась ли какая-то новая информация о ревакцинации российского лидера, и пообещал, что Путин сам проинформирует, когда будет принято соответствующее решение, сообщает ТАСС.

Первым компонентом препарата от коронавируса Путин вакцинировался 23 марта, вторым – 14 апреля. Поскольку глава государства привился весной, у него сохраняется высокий титр антител, поэтому ревакцинацию президент пока не проходил. В сентябре президент ушел на двухнедельную самоизоляцию после контакта с людьми, у которых позднее выявили COVID-19. Сам Путин остался здоров.

При этом Путин подчеркивал, что вспышки коронавирусной инфекции начинаются из-за того, что люди вовремя не проходят ревакцинацию. Российский лидер сообщил, что при общении с коллегами из других государств, где уровень вакцинации может превышать 60%, задавал вопрос, почему возникают новые вспышки COVID-19. Причиной этого является то, что "упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию".

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