РАН призвала усилить экспертизу школьных учебников

В академии считают, что были "отодвинуты" от процесса

Вице-президент Российской академии наук Валерий Козлов заявил в ходе Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики и информатики, что РАН оказалась фактически отодвинута от экспертизы школьных учебников.

Как напомнил Козлов, в 2005 году президент России Владимир Путин обратился к РАН с предложением провести экспертизу учебников. Речь шла изначально об учебниках истории, но затем - обо всех предметах.

"Потом это все выродилось, и РАН постепенно оттеснили от экспертизы. Началось соперничество издательства, а не учебников и их качества", - сказал вице-президент академии (цитата по ТАСС).

По его словам, качество учебников должно начинаться с ответственности авторов и издательств, а также - экспертизы.

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