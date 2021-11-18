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Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19

14:00
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Документ направлен в регионы для практического применения

Министерство здравоохранения России в четверг, 18 ноября, выпустило обновленную версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.
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В документ внесены изменения и уточнения в части безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов и оптимального потребления кислорода, а также требований к его качеству. Перечислены основные технологии дополнительной оксигенации пациентов.

Раздел по специфической профилактике коронавирусной инфекции дополнен информацией об особенностях применения вакцины "Спутник Лайт" для повторной вакцинации. В рекомендациях уточняется, что этот препарат целесообразно использовать для ревакцинации или после перенесенного COVID-19.

Кроме того, скорректирован режим дозирования барицитиниба для пациентов с легким течением заболевания, которым медицинская помощь оказывается в стационарных условиях. Внесены уточнения в раздел по диагностике инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с COVID-19.

Документ подготовлен ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных и клинических данных и направлен в регионы для практического применения, сообщает ТАСС.

Между тем в России регистрацию прошел первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 "Арепливир" (фавипиравир). Уже до конца года он поступит в стационары всех регионов.

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