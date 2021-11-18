Центробанк разъяснил свою позицию по легализации криптовалют

Банк России по-прежнему против легализации биткоина

Ответственное государство не должно стимулировать распространение криптовалют. Такое мнение в четверг, 18 ноября, выразила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По словам главы регулятора, в ЦБ крайне негативно относятся к криптовалютам как к частным валютам, которые претендуют на роль денег. Набиуллина напомнила, что криптовалюты анонимны, за них никто не отвечает.

При этом представитель Банка России согласилась с тем, что "нужно людям дать альтернативу", в качестве которой она назвала цифровой рубль и выступила за его развитие. Российский регулятор не против цифровых валют, но только если они не используются для теневых операций.

Набиуллина отметила, что Банк России по-прежнему выступает против легализации биткоина в качестве платежного инструмента в стране, сообщает ТАСС.

Ранее в Центробанке пообещали провести работу с кредитно-финансовыми организациями с тем, чтобы они тормозили платежи в адрес криптобирж. Представитель регулятора пояснил, что эта мера направлена на ограничение возможностей для эмоциональных покупок криптовалюты, поскольку "есть большая вероятность, что как высокотехнологичная финансовая пирамида это все может развалиться в ноль".

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