Центробанк разъяснил свою позицию по легализации криптовалют

Банк России по-прежнему против легализации биткоина
Ответственное государство не должно стимулировать распространение криптовалют. Такое мнение в четверг, 18 ноября, выразила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
По словам главы регулятора, в ЦБ крайне негативно относятся к криптовалютам как к частным валютам, которые претендуют на роль денег. Набиуллина напомнила, что криптовалюты анонимны, за них никто не отвечает.
При этом представитель Банка России согласилась с тем, что "нужно людям дать альтернативу", в качестве которой она назвала цифровой рубль и выступила за его развитие. Российский регулятор не против цифровых валют, но только если они не используются для теневых операций.
Набиуллина отметила, что Банк России по-прежнему выступает против легализации биткоина в качестве платежного инструмента в стране, сообщает ТАСС.
Ранее в Центробанке пообещали провести работу с кредитно-финансовыми организациями с тем, чтобы они тормозили платежи в адрес криптобирж. Представитель регулятора пояснил, что эта мера направлена на ограничение возможностей для эмоциональных покупок криптовалюты, поскольку "есть большая вероятность, что как высокотехнологичная финансовая пирамида это все может развалиться в ноль".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram