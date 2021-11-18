Заключенных будут привлекать к работам на стройках в Арктике

ФСИН и Минюст готовят законопроект

Директор ФСИН Александр Калашников рассказал о подготовке ведомством совместно с Министерство юстиции законопроекта об использовании труда заключенных на стройках в Арктике.

Как уточнил Калашников, документ введет льготное исчисление срока уголовного наказания в виде принудительных работ в районах Крайнего Севера. При этом осужденный сам должен вызваться принять участие в работах именно в этом регионе.

По словам главы ФСИН, труд заключенных планируется использовать на строительстве крупных промышленных объектов. Кроме того, речь идет о предприятиях благоустройства Арктической зоны, передает "Интерфакс".

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