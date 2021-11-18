ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Заключенных будут привлекать к работам на стройках в Арктике

14:17
  • четверг
  • 18 ноября 2021

ФСИН и Минюст готовят законопроект

Директор ФСИН Александр Калашников рассказал о подготовке ведомством совместно с Министерство юстиции законопроекта об использовании труда заключенных на стройках в Арктике.
Медведев: работу России в Арктике пытаются ограничить

Как уточнил Калашников, документ введет льготное исчисление срока уголовного наказания в виде принудительных работ в районах Крайнего Севера. При этом осужденный сам должен вызваться принять участие в работах именно в этом регионе.

По словам главы ФСИН, труд заключенных планируется использовать на строительстве крупных промышленных объектов. Кроме того, речь идет о предприятиях благоустройства Арктической зоны, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Кадр из фильма "Новая Земля"
Кадр из фильма "Новая Земля"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.