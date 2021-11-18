Зеленский ввел в действие санкции против 23 граждан России

Указ опубликован на официальном сайте администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение о санкциях против 23 российских граждан и пяти украинцев.

Своим указом, опубликованным в четверг, 18 ноября, Зеленский утвердил соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 20 августа 2021 года. Оно касается применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Указ Зеленского опубликован на официальном сайте его администрации.

2 ноября Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России. Соответствующие указы опубликован на сайте главы государства. В общей сложности четырьмя документами введены санкции против около 140 физических и 50 юридических лиц.

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