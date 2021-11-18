ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский ввел в действие санкции против 23 граждан России

14:52
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Указ опубликован на официальном сайте администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение о санкциях против 23 российских граждан и пяти украинцев.
Украина расширила санкции против России из-за выборов в Крыму

Своим указом, опубликованным в четверг, 18 ноября, Зеленский утвердил соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 20 августа 2021 года. Оно касается применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Указ Зеленского опубликован на официальном сайте его администрации.

2 ноября Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России. Соответствующие указы опубликован на сайте главы государства. В общей сложности четырьмя документами введены санкции против около 140 физических и 50 юридических лиц.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.