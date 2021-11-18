Московский суд оштрафовал Oriflame за утечку данных

В Сеть утекли отсканированные копии паспортов

Как сообщила пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Анна Лойко, компанию Oriflame Cosmetics оштрафовали за нарушение закона о персональных данных.

"ООО "Орифлэйм косметикс" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.13.11 КоАП ("Нарушение законодательства России в области хранения персональных данных")", - приводит сообщение ТАСС.

Oriflame назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Уточняется, что компания предоставила доступ к персональным данным клиентов неограниченному кругу лиц. Ранее СМИ писали, что в Сеть в результате действий хакеров утекли отсканированные копии паспортов более чем 1,3 миллиона российских клиентов Oriflame.

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