Пять жителей Перми погибли от отравления алкоголем

Возбуждено уголовное дело

Причиной гибели пятерых жителей Перми могло стать содержание метанола в алкоголе, который они употребили. Об этом в четверг, 18 ноября, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, супружеская пара 1960-х годов рождения и их дочь 1982 года рождения скончались в Дзержинском районе Перми. Перед этим они употребляли алкоголь, которым угостили соседей — женщину и ее сожителя, которые также погибли.

По данному факту возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц).

В рамках расследования назначена химическая экспертиза, результаты должны появиться в достаточно короткие сроки. С большой долей вероятности алкоголь содержал метанол, рассказали в прокуратуре РИА Новости.

Между тем в России обсуждают меры по борьбе с суррогатным алкоголем. В МВД предложили ужесточить правила оборота метилового спирта, который часто применяют для производства поддельного спиртного.

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