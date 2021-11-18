ДНР обвинила ВСУ в минометном обстреле

Было выпущено 14 мин

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские силовики выпустили по территории ДНР 14 мин.

"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселка шахты "Трудовская" и населенного пункта Васильевка. Выпущено 14 мин калибром 82 и 120 миллиметров", - приводит сообщение РИА "Новости".

Ранее в ДНР заявили, что за минувшие сутки украинские силовики три раза нарушили перемирие.

Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Предполагается запрет на размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них и ведение огня. За нарушение предусмотрена дисциплинарная ответственность.

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