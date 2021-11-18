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Лондон решил направить солдат на белорусско-польскую границу

15:20
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Представители Великобритании уже провели рекогносцировку

Для починки заграждений на границе с Белоруссией в Польшу прибудет рота британских солдат. По словам польского министра обороны Мариуша Блащака, эти заграждения служат обеспечению безопасности стран Североатлантического альянса.
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"Надеюсь, рота британских солдат так быстро, как это возможно, может быть, в этом месяце, начнет службу совместно с польскими солдатами. Задачей британских солдат будет починка временного ограждения на польско-белорусской границе и сохранение дорожного сообщения вдоль ограждения и на подъезде к нему", - заявил Блащак на совместном брифинге с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Глава Минобороны Польши отметил, что обсуждал этот вопрос с Уоллесом еще на прошлой встрече в октябре. А 11 ноября из Великобритании прибыла группа рекогносцировки, которая несколько дней работала на границе, передает ТАСС.

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