Лондон решил направить солдат на белорусско-польскую границу

Представители Великобритании уже провели рекогносцировку

Для починки заграждений на границе с Белоруссией в Польшу прибудет рота британских солдат. По словам польского министра обороны Мариуша Блащака, эти заграждения служат обеспечению безопасности стран Североатлантического альянса.

"Надеюсь, рота британских солдат так быстро, как это возможно, может быть, в этом месяце, начнет службу совместно с польскими солдатами. Задачей британских солдат будет починка временного ограждения на польско-белорусской границе и сохранение дорожного сообщения вдоль ограждения и на подъезде к нему", - заявил Блащак на совместном брифинге с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Глава Минобороны Польши отметил, что обсуждал этот вопрос с Уоллесом еще на прошлой встрече в октябре. А 11 ноября из Великобритании прибыла группа рекогносцировки, которая несколько дней работала на границе, передает ТАСС.

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