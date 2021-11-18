Лукашенко потребовал от ЕС открыть гуманитарный коридор для мигрантов

Гумкоридор будет предназначен для 2 тысяч человек на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от властей Евросоюза открыть гуманитарный коридор для двух тысяч мигрантов, находящихся на польско-белорусской границе. Об этом в четверг, 18 ноября, рассказал пресс-секретарь Лукашенко.

Соответствующий призыв прозвучал в ходе переговоров белорусского лидера с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. По данным официального Минска, в Белоруссии сейчас находятся около семи тысяч мигрантов, в том числе две тысячи — в стихийном лагере на границе.

Лукашенко заявил Меркель, что Брюссель должен открыть гумкоридор для двух тысяч мигрантов, остальным белорусские власти помогут вернуться домой. При этом "силой выталкивать" тех, кто не пожелает возвращаться на родину, не будут.

Представитель президента Белоруссии также заверил, что Минск выполняет свои обещания по урегулированию миграционного кризиса, тогда как ЕС еще даже не приступил к переговорам по решению данного вопроса на экспертном уровне, сообщает агентство "Белта".

Ранее власти Евросоюза приняли решение выделить на гуманитарные нужды в рамках миграционного кризиса 700 тысяч евро. Эти средства позволят белорусскому отделению Красного Креста направить необходимую гуманитарную помощь, включая продукты, гигиенические средства, одеяла и аптечки первой помощи.

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