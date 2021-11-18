Французы поддержали идею локдауна для непривитых

Эпидемиологической обстановкой в стране обеспокоены 60% граждан

Большинство французов (59%) заявили в ходе опроса для телеканала BFM TV, что считают целесообразным введение локдауна исключительно для непривитых от коронавируса. Против высказался 41% респондентов.

Также выяснилось, что 60% граждан Франции обеспокоены эпидемиологической обстановкой в стране.

57% участников опроса отметили, что готовы продолжать "строго соблюдать" коронавирусные ограничения, 40% намерены соблюдать лишь некоторые меры. 3% французов не хотят соблюдать вообще ничего.

Ранее стало известно, что локдаун для невакцинированных ввела Австрия.

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