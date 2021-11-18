Умер актер из "Ночного дозора" Игорь Савочкин

Причины смерти не уточняются

Российский актер театра и кино Игорь Савочкин скончался в возрасте 58 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила блогер Алеся Казанцева.

"Игорь работал в "Базелевсе", занимался пост-продакшеном. Люди не из нашей сферы знают его как известного актера", — написала Казанцева.

О причинах смерти Савочкина официальных данных пока нет. Между тем, по информации телеграм-канала Mash, артист боролся с онкологией. Кроме того, у него были проблемы с печенью.

Игорь Савочкин снялся во множестве известных лент, но больше всего он полюбился зрителям по ролям в фильмах "Левиафан", "Любовь под прикрытием" и "Ночной дозор". Также он снимался в сериалах, среди которых "Домашний арест" и "Метод".

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