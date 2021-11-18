ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер актер из "Ночного дозора" Игорь Савочкин

15:36
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Причины смерти не уточняются

Российский актер театра и кино Игорь Савочкин скончался в возрасте 58 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила блогер Алеся Казанцева.

"Игорь работал в "Базелевсе", занимался пост-продакшеном. Люди не из нашей сферы знают его как известного актера", — написала Казанцева.

О причинах смерти Савочкина официальных данных пока нет. Между тем, по информации телеграм-канала Mash, артист боролся с онкологией. Кроме того, у него были проблемы с печенью.

Игорь Савочкин снялся во множестве известных лент, но больше всего он полюбился зрителям по ролям в фильмах "Левиафан", "Любовь под прикрытием" и "Ночной дозор". Также он снимался в сериалах, среди которых "Домашний арест" и "Метод".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Игорь Савочкин
Игорь Савочкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.