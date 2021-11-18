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Россиян призвали вакцинировать от коронавируса домашних кошек

15:41
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Домашние любимцы могу оказаться разносчиками инфекции

Домашних кошек необходимо прививать от COVID-19. Питомцы могут быть источником заражения коронавирусом для своих хозяев, заявил вирусолог Центра имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко.
Исследователи допустили комбинацию разных вакцин при ревакцинации

"Есть сведения, что кошки могут болеть SARS-CoV. Собаки чувствительны в определенной степени", — заявил Бутенко ва эфире радио "Говорит Москва".

Вирусолог добавил, что заразиться коронавирусом могут также ласки, по некоторым данным, от людей в зоопарках заражались леопарды, львы и тигры. В городских условиях кошки - единственное животное, которое нуждается в вакцинации. Если же не прививать животное, нужно внимательно следить, чтобы у него не проявлялись симптомы коронавирусной инфекции.

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