Россиян призвали вакцинировать от коронавируса домашних кошек

Домашние любимцы могу оказаться разносчиками инфекции

Домашних кошек необходимо прививать от COVID-19. Питомцы могут быть источником заражения коронавирусом для своих хозяев, заявил вирусолог Центра имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

"Есть сведения, что кошки могут болеть SARS-CoV. Собаки чувствительны в определенной степени", — заявил Бутенко ва эфире радио "Говорит Москва".

Вирусолог добавил, что заразиться коронавирусом могут также ласки, по некоторым данным, от людей в зоопарках заражались леопарды, львы и тигры. В городских условиях кошки - единственное животное, которое нуждается в вакцинации. Если же не прививать животное, нужно внимательно следить, чтобы у него не проявлялись симптомы коронавирусной инфекции.

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