Минздрав: УЗИ легких нельзя использовать для диагностики COVID-19

Ведомство обновило рекомендации по профилактике, диагностике и лечению

Ультразвуковое исследование легких нельзя использовать для постановки диагноза "коронавирусная инфекция". Это следует из обновленной версии временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения России.

Ранее 18 ноября Минздрав обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Документ уже направлен в регионы для практического применения.

В рекомендациях, в числе прочего, уточняется, что с помощью УЗИ легких нельзя поставить диагноз COVID-19 или исключить его. Нет достаточного количества научных данных для оценки тяжести поражения легких с помощью такого метода. Результаты УЗИ легких должны сопоставляться с клинико-лабораторной картиной и данными компьютерной томографии, самостоятельного значения при COVID-19 они не имеют.

Также нет достаточного количества научных данных для использования УЗИ легких при сортировке пациентов с подозрением на COVID-19 или подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", сообщает ТАСС.

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