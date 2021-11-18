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Минздрав: УЗИ легких нельзя использовать для диагностики COVID-19

16:03
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Ведомство обновило рекомендации по профилактике, диагностике и лечению

Ультразвуковое исследование легких нельзя использовать для постановки диагноза "коронавирусная инфекция". Это следует из обновленной версии временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения России.
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Ранее 18 ноября Минздрав обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Документ уже направлен в регионы для практического применения.

В рекомендациях, в числе прочего, уточняется, что с помощью УЗИ легких нельзя поставить диагноз COVID-19 или исключить его. Нет достаточного количества научных данных для оценки тяжести поражения легких с помощью такого метода. Результаты УЗИ легких должны сопоставляться с клинико-лабораторной картиной и данными компьютерной томографии, самостоятельного значения при COVID-19 они не имеют.

Также нет достаточного количества научных данных для использования УЗИ легких при сортировке пациентов с подозрением на COVID-19 или подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", сообщает ТАСС.

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