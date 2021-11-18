Из Минска в Ирак вылетел рейс с сотнями мигрантов

Обстановка на польско-белорусской границе остается сложной

Из Минска в четверг вылетел первый вывозной рейс с беженцами. Белоруссию покинули более 400 граждан Ирака, которые выразили желание вернуться домой после нескольких недель, проведённых в стихийном палаточном лагере на границе с Польшей. Но тысячи беженцев по-прежнему надеются попасть в Евросоюз. А в странах ЕС продолжают обвинять Минск в намеренной эскалации кризиса и настаивают на введении новых санкций.

Лесополоса возле Дубиче Церкевне – приграничной польской деревни. Минувшей ночью военные обнаружили около забора с колючей проволокой около сотни нелегальных мигрантов. На кадрах затравленные мужчины, женщины и дети сидят на земле. Но если верить польскому Минобороны, они только что прорвали заграждения и напали на военных. Однако руководили операцией из Минска, уверена Варшава.

Гораздо большее количество беженцев – около 400 человек – в четверг покинули Белоруссию вполне легально. Из Минска они вылетели эвакуационным рейсом в Багдад.

Еще около 500 человек переместились из стихийного лагеря на белорусско-польской границе в логистический центр недалеко от Гродно. Здесь можно согреться, отдохнуть, получить продуктовые наборы и горячий чай. Кроме того, белорусские власти заявили о том, что готовы вакцинировать от ковида всех беженцев, которые об этом попросят.

Белорусские медики продолжают работать на границе с Польшей. За сутки к ним обратились девять беженцев, двое – экстренно госпитализированы. Ранее у нескольких мигрантов были диагностированы химические ожоги – по всей вероятности, от слезоточивого газа, который распыляли польские военные. Всего, по данным белорусских властей, в республике находятся около 7 тысяч беженцев с Ближнего Востока и Средней Азии. Порядка двух тысяч – на границе с Польшей.

Накануне в ходе уже второго телефонного разговора между Александром Лукашенко и Ангелой Меркель был предложен конкретный механизм решения миграционного кризиса. Детали раскрыла пресс-секретарь белорусского лидера:

"Европейский Союз создает гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать – насколько это возможно – и при их желании – остальным пяти тысячам вернуться на родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию".

Однако если белорусская сторона действительно содействует отправке беженцев на родину, Евросоюз медлит с созданием гуманитарного коридора, подчеркивают в Минске. Вместо конструктивных действий – только агрессивная риторика. Главы МИДов стран "большой семерки" выпустили совместное заявление. В нем обвинили руководство Белоруссии в организации миграционного кризиса.

В Минске подчеркнули – то, что Белоруссия не выдворяет беженцев на родину против их воли, как раз и есть соблюдение прав человека.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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