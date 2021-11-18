Письмо Екатерины II о необходимости вакцинации представят на выставке в Москве

Экспонат привез в столицу аукционный дом MacDougall's

Письмо императрицы Екатерины II о необходимости вакцинации в России представит на выставке в Москве аукционный дом MacDougall's. Стоимость всех экспонатов предаукционной экспозиции, которая откроется 19 ноября в Усадьбе Зубовых, оценивается в 7 миллионов долларов.

"Вместе с портретом Екатерины II мы выставляем на торги ее письмо о необходимости вакцинации в России", - сообщила директор аукционного дома Екатерина МакДугалл.

Отмечается, что императрица не издавала указа об обязательной вакцинации. В то же время, Екатерина II подала подданным личный пример, привившись от оспы. Ее примеру последовали сын, фавориты и другие современники, передает ТАСС.

Всего на выставке представят более 30 работ русских мастеров XIX-XXI веков. Одним из основных экспонатов стал портрет Екатерины II работы Дмитрия Левицкого.

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