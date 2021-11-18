Украинская Рада ратифицировала военное соглашение с Турцией

Сотрудничество включает военную подготовку и обмен секретными данными

Рамочное военное соглашение между правительствами Украины и Турции одобрила 18 ноября Верховная рада. Договор был заключен 16 октября 2020 года, во время официального визита украинского президента Владимира Зеленского в Анкару.

В соответствии с документом, создаются правовые основы для расширения украинско-турецкого сотрудничества в оборонной сфере по 21 направлению. За соглашение высказались 303 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Сотрудничество Киева и Анкары включает, в частности, военную подготовку и участие в совместных учениях. Подразумевается также взаимодействие в сфере оборонной промышленности и обмен военной секретной информацией, передает РИА Новости.

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