Подведены итоги первого этапа переписи населения

Работа на втором этапе будет сложная и многогранная

По завершению первого этапа Всероссийской переписи населения было охвачено более 50 миллионов домохозяйств. Начинается важнейший второй этап - обработка данных, устранение дублирования и точный подсчет результатов.

Какие выводы можно сделать из итогов первого этапа? Как проявили себя цифровые технологии и люди? И как пройдет второй - ответственный этап обработки данных? Какие цифры получит Россия, и когда? Об этом и других деталях переписи рассказали 15 ноября на пресс-конференции в Калининграде "Перепись – итоги первого этапа" представители руководства Росстата, правительства РФ, организаций - партнеров переписи.

Глава Росстата Павел Малков напомнил: основной этап Всероссийской переписи населения проходил в крайне сложных условиях: социально-экономических, эпидемиологических, политических, организационных. Но сегодня можно уверенно констатировать - перепись состоялась.

"Мы получили данные по всем домохозяйствам. Все участники масштабного проекта - сотни тысяч людей, от IT-разработчиков до переписчиков и волонтеров - приложили максимум усилий для этого, перепись прошла успешно. Мы благодарны им за их работу", - сказал Малков.

Глава Росстата пояснил, как появилась цифра в 99% переписанных за несколько дней до завершения переписи. Речь идет о сумме полученных данных из четырех источников: от переписчиков, портала Госуслуг, специализированного контингента (военные части, тюрьмы) и административных данных, которые всегда используются по международной методологии для дополнения собранной информации. Процент считался от оценочной численности населения (на основе данных переписи-2010 и административных источников) на 1 августа 2021 года.

"99% - это не численность населения, а процент исполнения организационного плана сбора данных. Цифра получена прямым сложением информации из всех источников. Теперь нам предстоит ее обработать, убрать дублирующие и "грязные" данные, естественно, с помощью цифровых технологий. И только после этого можно будет говорить о конкретных цифрах по численности населения", - рассказал Малков.

Он также подчеркнул: "После обработки всех поступивших данных мы предоставим точную информацию по каждому источнику: сколько человек переписалось с помощью переписчиков дома, на портале Госуслуг, на переписных участках". За счет цифрового сбора и анализа первые оперативные данные о численности жителей Росстат планирует опубликовать в конце января, и до конца 2022 года - полные итоги переписи.

По словам главы Росстата, работа на втором этапе будет сложная и многогранная, а СМИ смогут узнавать о ее деталях. Открытость и скорость получения информации - одна из особенностей цифровой переписи. "Эта перепись отличалась тем, что проходила под пристальным вниманием и контролем общественности. В том числе с использованием соцсетей. Такого раньше не было никогда. За месяц поступило более 70 тыс. звонков на горячую линию, более 650 тыс. сообщений в соцсетях и более 15 тыс. - с замечаниями", - отметил Малков.

Мониторинг сообщений в соцмедиа позволял вовремя выявлять и оперативно реагировать на нештатные ситуации и замечания. В целом перепись прошла без сбоев. Уверенно работали и планшеты, и портал Госуслуг, где переписалось более 25 млн человек - порядка 10 млн домохозяйств.

"Онлайн-перепись прошла достаточно успешно. За последний месяц мы наблюдали аномально высокую активность на портале и отразили несколько DDoS-атак. Большинство из них пользователи даже не заметили. На прошлой неделе пережили атаку максимальной мощностью до 680 гигабит в секунду. Это рекорд, наверное, всего Рунета. Но портал работал стабильно. Мы не фиксировали ни одного падения, связанного с повышенной нагрузкой", - сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

Надежно проявила себя отечественная "железная" и программная начинка планшетов. "Мы заменили в процессе эксплуатации меньше 0,25% устройств. Это очень хорошие показатели. Данные собирались чувствительные. ОС "Аврора" позволяла защитить их на всех этапах. Всего передали с планшетов по сетям порядка 1400 ТБ полезных данных", - рассказал вице-президент по интеграционным решениям и проектам технической инфраструктуры ПАО "Ростелеком" Иван Петров.

Самоотверженно трудились и переписчики. "Конечно, в силу большого количества социальных контактов были неизбежны конфликтные ситуации, были и случаи заболевания ковидом. На сегодняшний день - около 5 тыс. заболеваний, из которых 3 тыс. ковидом, и 140 происшествий на 314 тыс. переписчиков по всей стране. Всех коллег, которые попали в трудные ситуации, поддержим. Все получат страховую выплату, здесь помогут наши партнеры ВТБ и СберСтрахование", - сообщил Малков.

Он добавил, что сейчас идут подписания актов о проделанной работе и в ближайшее время весь персонал получит зарплату.

"Даже если переписчик заболел, он получит зарплату за отработанные дни. Мы берем этот вопрос на особый контроль. Каждый получит оплату в максимально короткие сроки", - пообещал глава Росстата.

Прошедшая перепись, вероятно, станет последней, где участвует такое количество переписчиков, отмечают эксперты. "Наступившая эра цифровых технологий и внедрение новых принципов работы с государственными данными, в том числе сведениями о населении, внесут большие изменения в способы проведения переписи. Перепись-2030 будет кардинально другой и, в основном, станет базироваться на данных из государственных информационных систем, а сталкиваться с работой переписчика мы будем гораздо реже. Сквозная идентификация гражданина в системах такого рода позволит заменить не только всероссийскую перепись. Главная задача - облегчить людям жизнь и отказаться от повторного предоставления одной и той же информации разным ведомствам", - считает президент ЦСР Владислав Онищенко.

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