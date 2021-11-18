Путин оценил действия Польши в ситуации с мигрантами

Запад использует миграционный кризис для давления на Белоруссию

Страны Запада используют миграционный кризис для давления на Белоруссию и в качестве нового повода для напряженности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД.

"Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя на границе. Все же вы видите, смотрите в интернете и по телевидению. Первое, что приходит в голову - детей жалко. Маленькие дети там, но нет - поливают водой, бросают гранаты со слезоточивым газом", - сказал российский лидер.

Путин подчеркну, что Запад использует кризис на белорусско-польской границе для давления на Минск. При этом они забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере, приводит слова президента ТАСС.

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