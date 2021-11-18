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Путин оценил действия Польши в ситуации с мигрантами

17:28
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Запад использует миграционный кризис для давления на Белоруссию

Страны Запада используют миграционный кризис для давления на Белоруссию и в качестве нового повода для напряженности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД.
Путин: Запад своими действиями в Черном море перешел грань

"Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя на границе. Все же вы видите, смотрите в интернете и по телевидению. Первое, что приходит в голову - детей жалко. Маленькие дети там, но нет - поливают водой, бросают гранаты со слезоточивым газом", - сказал российский лидер.

Путин подчеркну, что Запад использует кризис на белорусско-польской границе для давления на Минск. При этом они забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере, приводит слова президента ТАСС.

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