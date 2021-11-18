Трое рабочих погибли в результате взрыва на военном заводе в Румынии

Еще двое в тяжелом состоянии

Взрыв на механическом заводе в городе Бэбень, в центральной части Румынии, привел к человеческим жертвам. По данным инспекции по чрезвычайным ситуациям, погибли три человека.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, причиной взрыва стало неосторожное обращение с противопехотной миной. Еще двое рабочих после инцидента находятся в тяжелом бессознательном состоянии.

Механический завод в Бэбене входит в группу Energotech. Предприятие производит вооружения и боеприпасы, является поставщиком Минобороны Румынии и НАТО.

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