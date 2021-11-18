В Париже обиделись на опубликовавшего диппереписку Лаврова

В МИД Франции считают, что это противоречит дипломатическим правилам

МИД Франции счел "противоречащей дипломатическим правилам" публикацию Москвой переписки французского и немецкого министров с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Тем не менее, как заявили в Париже, они приняли это к сведению

"Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел России Лаврова обнародовать нашу переписку. Мы считаем такой подход противоречащим дипломатическим правилам и обычаям", - заявил представитель МИД Франции агентству ТАСС.

В пресс-службе французского министерства заявили, что вместе с Германией "работают над продолжением переговоров в нормандском формате" – а Россия, якобы, отказалась участвовать в такой встрече. Тем временем глава российского МИД подчеркнул, что именно Киев саботирует выполнение минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе, а украинские власти его "достали". Переписка, по словам Лаврова, была опубликована, чтобы пресечь спекуляции на эту тему со стороны Берлина и Парижа.

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