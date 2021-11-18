В Дзержинске нашли "концлагерь" для собак

Его обнаружили зоозащитники

Зоозащитники обнаружили в Нижегородской области незаконный питомник элитных пород собак, который местная жительница устроила в квартире многоэтажки. Соседи уже прозвали его "концлагерем". Они утверждают, что животных там содержат в чудовищных условиях. Хозяйка может навещать питомцев раз в несколько дней, только чтобы их покормить. Люди устали от постоянного лая и зловония, но призвать к ответу нарушительницу пока не удаётся.

Подробнее – в репортаже Павла Прокопенко

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