В Дзержинске нашли "концлагерь" для собак

Его обнаружили зоозащитники
Зоозащитники обнаружили в Нижегородской области незаконный питомник элитных пород собак, который местная жительница устроила в квартире многоэтажки. Соседи уже прозвали его "концлагерем". Они утверждают, что животных там содержат в чудовищных условиях. Хозяйка может навещать питомцев раз в несколько дней, только чтобы их покормить. Люди устали от постоянного лая и зловония, но призвать к ответу нарушительницу пока не удаётся.
Подробнее – в репортаже Павла ПрокопенкоВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram