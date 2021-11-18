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Мишустин встретился с премьер-министром Киргизии

22:32
  • четверг
  • 18 ноября 2021

О чем пошла речь на переговорах?

Глава правительства России прибыл в Армению. Он участвует в заседании Евразийского экономического союза. Встреча проходит на фоне обострения отношений между Ереваном и Баку. Азербайджан в организацию не входит и в форуме не участвует. Главы делегаций пяти стран СНГ провели переговоры узком составе. Они прошли в закрытом формате, сообщает "ТВ Центр".

Официальная повестка дня - углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза. На полях заседания состоялись переговоры Михаила Мишустина и его киргизского коллеги. С 1 декабря Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Киргизией. В этой связи затронули необходимость массовой вакцинации.

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