МВД Украины предотвратило покушение на министра агрополитики

Заказчиком оказался гражданин США

Заказчиками убийства украинского министра агрополитики Романа Лещенко оказались граждане США и Украины. Покушение было предотвращено, сообщил глава украинского МВД Денис Монастырский.

По словам Монастырского, покушение связано с невозвращенным долгом. По данным министра внутренних дел, у гражданина США были претензии к Лещенко. Кроме того, он шантажировал руководителей, работающих в аграрном секторе. Ведомство вышло на подозреваемого, работая по другому делу, сообщает ТАСС.

Сам Лещенко рассказал, что ему и членам его семьи – в том числе и детям – постоянно поступали угрозы. В МВД, в свою очередь, уточнили, что представители силовых структур инсценировали убийство министра, и продемонстрировали видеозапись переговоров американца с украинским киллером.

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