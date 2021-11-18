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Саакашвили попал в реанимацию после обморока

20:43
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Врачи делают все возможное

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в реанимацию тюремной больницы. Состояние бывшего лидера ухудшилось после обморока, сообщил адвокат бывшего грузинского лидера Ника Гварамия.
Саакашвили пожелтел из-за голодовки

"Все врачи на месте и показывают максимум своих возможностей. Кроме слов благодарности, я ничего не могу им сказать. Они вывели человека, который был в таком состоянии", - сказал Гварамия после визита к Саакашвили.

Бывшему грузинскому лидеру стало плохо во время встречи с адвокатами вечером 18 ноября. Саакашвили упал и потерял сознание, сообщает в Telegram-канале агентство "Спутник Грузия". Врачи позже сообщили, что состояние экс-президента удалось стабилизировать, все жизненные показатели в норме.

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