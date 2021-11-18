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Годовалый ребенок умер в лагере мигрантов на белорусско-польской границе

21:13
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Несколько человек обратились за медицинской помощью

Мигранты, обосновавшиеся в лагере на белорусско-польской границе, нуждаются в медицинской помощи. Некоторые из них находятся в лесу больше месяца. По последним данным, у одной из супружеских пар скончался годовалый ребенок.
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"Мы получили сообщение о том, что, по крайней мере, один человек, который сейчас находится в лесу, нуждается в медицинской помощи. На месте выяснилось, что пострадавших трое. Они находились в лесу полтора месяца", - сообщил Польский центр международной помощи.

У одного из пострадавших, молодого мужчины, была сильная боль внизу живота, он был голоден и обезвожен. Помощь понадобилась также семейной паре из Сирии. У мужчины была рваная рана руки, а у женщины - колотая рана голени. Как выяснилось, их годовалый ребенок умер в лесу. Ранее стало известно, что ночь в польскую больницу поступила семья из пятерых беженцев, которые пострадали при штурме польской границы, передает РИА Новости.

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