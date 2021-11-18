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"Почта Деда Мороза" начала работать в Москве

21:32
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Письмо можно опустить в почтовый ящик в 39 столичных парках

Почтовые ящики с узнаваемым дизайном появились в 39 парках Москвы. В столице стартовала акция "Почта Деда Мороза". Отправить письма можно до 21 января.
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"Почта Деда Мороза" открылась в 39 парках, подведомственных столичному департаменту культуры. Отправить письма главному зимнему волшебнику, рассказав о своих мечтах, пожеланиях и планах, дети и взрослые могут до 21 января включительно", - говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что фиолетовые ящики со снеговиками легко узнать, к тому же они подписаны "Московская усадьба Деда Мороза". На конверте нужно указать имя отправителя, обратный адрес с почтовым индексом и получателя, которому предназначается письмо. Можно вложить в конверт рисунок, новогоднюю открытку с поздравлением или стихами. Снеговик-почтовик на специальном автобусе доставит все послания в Московскую усадьбу Деда Мороза, а волшебник обязательно на них ответит до конца зимы.

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